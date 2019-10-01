МАСЛО CVT NISSAN NS-2 или NS-3?

Как то давно нами была проведена большая работа по изучению нововведения NISSAN по замене масла в вариаторных трансмиссиях. Она опубликована тут:

https://autodata.ru/article/all/variatory_cvt_nissan_juke_f15/

Прошло много времени, накоплена статистика, согласно которой сделаны выводы о мнимом преимуществе масла NS-3 перед NS-2.

Основное отличие NS-3 от NS -2 это снижение вязкости во всем диапазоне температур. К чему это привело на JUKE F15 с трансмиссией JF015 – рывкам. Ремень начал проскальзывать ( буксовать) и пока в компании сообразили, что к чему, часть трансмиссий получили повреждения. Потом выпустили несколько прошивок, компенсирующих падение давления. Но, как мы понимаем, это трансмиссия вышла на масле NS-2 и нормально эксплуатировалась, пока не вышло масло NS-3. Из-за понижения вязкости масла упало давление и начались проблемы. Зачем же выпустили такое масло ? Ответ один – экологи давят на автопроизводителей, заставляя делать все более экологически чистые автомобили. Но надо понимать к чему все идет. У экологов мощное лобби, они пролезли на волне зеленых, никчемных технологий глобализации во все страны — наша не исключение. Машины стали одноразовые. Пробег до 100 ткм. Но есть ли у людей возможность покупать каждые три года новые автомобили? Думаю нет. Рынок б.у автомобилей абсолютно бесполезен , если эти машины пятилетки. Выбирать не из чего. Все они с полностью выработанным ресурсом — утилизация. Отремонтировать такую машину очень дорого, она сыпется по всем узлам. Все ЭКО технологии и режимы работы в современном автомобиле мнимо относятся к экологии, они максимум изнашивают автомобиль. Любой ЭКО режим, включенный селектором на панели приводит к занижению давления где только можно. Этому способствуют масла 0W20 итд , заливаемые в мотор. К пробегу 50-70 ткм двигатель начинает расходовать масло. У многих авто расход к 100 ткм приближается к литру на 1000 км. Все это летит в выхлопную трубу и загрязняет экологию куда больше старых автомобилей. Многие возразят – а катализатор? Катализатор не способен справиться с таким расходом масла. Абсолютно никто его не меняет – ставят обманки итд. Поэтому можно сказать следующее:

В любые вариаторные CVT NISSAN – INFINITI следует заливать масло NS-2 на прошивке с индексом SERVICE BELT SLIP. Это самая удачная прошивка по компенсации динамического давления в CVT.